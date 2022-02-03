FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisindeki o sözler efsaneleşecek! İşte herkesin merak ettiği illüstrasyonların sırrı...

Yalnız Kurt konusuyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi! FETÖ gerçeği Osman Sınav'ın usta anlatımıyla Atv ekranlarında bir bir ifşa oluyor... Dizinin arkasında bir döneme damgasını vuran "Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi" dizilerine imza atan bir isim vardı: Osman Sınav...