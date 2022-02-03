FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisindeki o sözler efsaneleşecek! İşte herkesin merak ettiği illüstrasyonların sırrı...
FETÖ gerçeğini ortaya çıkaran Yalnız Kurt dizisindeki o sözler efsaneleşecek! Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, Türkler'in binlerce yıldır düşmanları tarafından yok edilmeye çalışılmasını anlatıyor. Dizinin ilk bölümünde geçen dikkat çeken diyaloglar ve Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürme hikayesinde kullanılan illüstrasyonlar çok konuşuldu. İşte yeni Kurtlar Vadisi olarak anılan dizinin sırrı...
03.02.2022 11:00
- Son Güncelleme: 03.02.2022 11:32
Yalnız Kurt konusuyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi! FETÖ gerçeği Osman Sınav'ın usta anlatımıyla Atv ekranlarında bir bir ifşa oluyor... Dizinin arkasında bir döneme damgasını vuran "Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi" dizilerine imza atan bir isim vardı: Osman Sınav...