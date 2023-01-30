Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında yeni gelişmeler! Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıktı! “Ece Erken’in acısı büyük anlıyorum...”
Ece Erken, geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu hayatını haybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Mahkeme önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkartılan ancak, duruşmaya katılmayan Seren Serengil ve diğer tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına karar verdi. Tutuklu sanık Ali Yasak, 65 bin liralık alacak iddialarının asılsız olduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada tanıkların dinlenmesine devam edildi.
"PATLAMA SESİ GELDİ, ORTALIK KARIŞTI"
Olay sırasında maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yemekte olduklarını belirten gazeteci Fatih Doğan, tanık olarak dinlendi. Doğan, şunları söyledi: "Ben gazeteciyim, spor yazarıyım. Biz Şafak ile yemekteydik. Saat gece yarısı 12'yi geçmişti. Sonra masaya biri geldi. Davetsiz gelince ben arkadaşı sandım.
Gelen kişi bir konumuz var, konuşalım dedi. Şafak'ta 'Arkaya geç konuşalım. Sen geç geliyorum' dedi. Şafak arka tarafa geçti. Benim oraya sırtım dönüktü. Sonra bir ses yükselmesi oldu. Bir anda bir patlama sesi geldi, ortalık karıştı. Ben ayağa kaktım. Biri 'Yere yat' diye bağırdı. Bir an Şafak'ın yerde sürüklendiğini gördüm"