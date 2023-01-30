Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında yeni gelişmeler! Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıktı! “Ece Erken’in acısı büyük anlıyorum...”

Gelen kişi bir konumuz var, konuşalım dedi. Şafak'ta 'Arkaya geç konuşalım. Sen geç geliyorum' dedi. Şafak arka tarafa geçti. Benim oraya sırtım dönüktü. Sonra bir ses yükselmesi oldu. Bir anda bir patlama sesi geldi, ortalık karıştı. Ben ayağa kaktım. Biri 'Yere yat' diye bağırdı. Bir an Şafak'ın yerde sürüklendiğini gördüm"