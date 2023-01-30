Seda Akgül fena ifşaladı! Hakan Ural'la kavgası olay olmuştu şimdi de Kısmetse Olur itirafı bomba: "İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım"
Seda Akgül fena ifşaladı! Hakan Ural'la kavgası olay olmuştu şimdi de Kısmetse Olur itirafı bomba... Bir dönem Hakan Ural ile Neler Oluyor Hayatta programını sunan Seda Akgül, Kısmetse Olur programının unutulmaz sunucusu olarak hafızalara kazınmıştı... Seda Akgül yarışmaya dair açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya üzerinden sürekli Seda Akgül'e "Neden yine siz sunmuyorsunuz?" soruları gelince ünlü sunucu bomba itiraflarda ve iddialarda bulundu.
"İÇERİDE MİLYONLARIMI BIRAKIP KAÇTIM"
Seda Akgül fena ifşaladı! Hakan Ural'la kavgası olay olmuştu şimdi de Kısmetse Olur itirafı bomba... Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yeni formatıyla gündemdeydi. Öykü Sertel'in sunduğu programının unutulmaz sunucusu Seda Akgül paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya üzerinden sürekli Seda Akgül'e "Neden yine siz sunmuyorsunuz?" ve "Geri dönecek misiniz?" soruları geldi. Sunucu bu sorulara bomba yanıtlar verdi. Akgül takipçisine yanıtında "O programda sahte olmayan ve vicdanlı tek unsur bendim. Perde arkasını bana asla anlatmazlardı. Yapımcılar beni sevmez çünkü inandığımı savunurdum. İnsanların duyguları ile oynamak çok büyük günah. Ben de yaşıyorum" dedi.
SEDA AKGÜL - HAKAN URAL KAVGASI
Seda Akgül, 3 yıl önce bir süredir devam ettiği Neler Oluyor Hayatta adlı programındaki görevinin sona erdiğini söylemesi ve ardından yaptığı peş peşe açıklamalarla günlerce adından söz ettirmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık kararıyla ilgili şoke eden ifadeler kullanan Seda Akgül'e Hakan Ural'dan yanıt gecikmemişti. İşte Neler Oluyor Hayatta programında yaşanan krizle ilgili detaylar...
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