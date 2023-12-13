"Sadece iş arkadaşıyız" demişti! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme "Liseli aşıklar kıskançlık krizini aştı"

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Sonrasında 26.yaşını görkemli bir partiyle Saraçoğlu, Demir'in katılmadığı o organizasyondan adeta "Böyle de mutluyum" dercesine paylaşımlar yapmıştı. Ancak çift cephesinden bu kez bambaşka haberler geldi. Bu haber hayranlarını sevindirecek cinsten.