Dilek Taşı’nın Rüçhan’ı Özge Özberk’in kardeşi bakın kim! “Abla-kardeş olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizidelermiş...

Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Dilek Taşı'nda Aras Rona'nın eşi Rüçhan'ı canlandıran Özge Özberk hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar "Nasıl anlamadık" yorumlarında bulundu. Öte yandan abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.