Dilek Taşı’nın Rüçhan’ı Özge Özberk’in kardeşi bakın kim! “Abla-kardeş olduklarını nasıl anlamadık” Meğer aynı dizidelermiş...

Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Dilek Taşı'nda Aras Rona'nın eşi Rüçhan'ı canlandıran Özge Özberk hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Özberk'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar "Nasıl anlamadık" yorumlarında bulundu. Öte yandan abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.
Başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Dilek Taşı'nda Aras Rona'nın eşi Rüçhan'ı canlandıran Özge Özberk hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
Çemberimde Gül Oya, Dayı, G.O.R.A, Babam ve Oğlum, Sinekli Bakkal, Pis Yedili gibi yapımlarda rol alan Özberk'in kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.
Özge Özberk ve kardeşi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Abla-kardeş olduklarını nasıl anlamadık" yorumları yapıldı.