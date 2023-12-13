Yasemin Şefkatli'nin hamilelik pozları göz kamaştırdı "Nazar duası diyorum" Eşi İdo Tatlıses ile ikizleri kucaklarına almak için gün sayıyor

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. 6 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde bebeklerin adlarının babalarının adları olan İbrahim ve Sinan olacağını söylemişti. Ama işin aslı bambaşka çıkmıştı. Doğuma artık sayılı günler kaldı. Hamilelik çekimleri yapan Şefkatli, o çekimden yeni bir kare paylaştı. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, anne olmak için gün sayıyor.
Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çift şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor.
Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli, bebeklerin Ocak ayında dünyaya geleceğini duyurmuştu.