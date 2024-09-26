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Sadece 3 basit değişiklik yaptı! 1 yıl içinde 40 kilo verdi!

Sağlık bakımından ciddi sorunlara yol açan kontrolsüz kilo artışı yaşamı tam bir kabusa çevirebiliyor! 23 yaşındaki Carla yaşadığı bir sağlık sorununun ardından hayatında radikal kararlar almaya karar verdi. Fazla kiloları nedeniyle sağlığı tehlikede olan Carla, hayatına artık böyle devam etmek istemediğine karar verdi. Ardından köklü bir değişime gitti ve 1 yıl içinde tam 40 kilo verdi. Dilerseniz Carla'nın hikayesine birlikte bakalım ve serüvenini bir de ondan dinleyelim.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 16:54
Sadece 3 basit değişiklik yaptı! 1 yıl içinde 40 kilo verdi!

23 yaşındaki Carla, yaşadığı ciddi bir sağlık sorununun ardından hayatında büyük bir değişiklik yapmaya karar verdi. Carla bu radikal kararın ardından 1 yıl içinde tam tamına 40 kilo verdi. Genç kadın bu zorlu süreci şu kelimelerle ifade etti: "En ağır ve sağlıksız halimde 104 kiloydum, şu an ise 64 kiloyum. Yemekle olan ilişkim çok sağlıksızdı. Kendimi kontrol edemiyor, sürekli fazla yiyordum. Stresle başa çıkmak için yemeğe sığınıyordum."

Sadece 3 basit değişiklik yaptı! 1 yıl içinde 40 kilo verdi!

Yaşadığı sürece dair izlediği yöntemleri paylaşan Carla kilo vermek ve verdiği kiloyu korumak için yaptığı üç temel alışkanlığı da ifade etti. Carla'ya göre sağlıklı bir şekilde kilo verebilmenin belirli kriterleri bulunuyor.

Sadece 3 basit değişiklik yaptı! 1 yıl içinde 40 kilo verdi!

Baş edilemez sağlık sorunları onu kilo vermeye itti

Carla, ciddi bir sağlık endişesi yüzünden hastaneye yattıktan sonra kilo vermeye karar verdi. "İnanılmaz derecede güvensizdim ve kilo verme yolculuğuna yanlış nedenlerle başladım ve bu durum benim için ters tepti. Bu bir yeme bozukluğuna dönüştü ve sonra yatakta yatarken, bütün gece ağlarken, 'Bu değişikliği yapmam gerek. Sonsuza kadar böyle yaşamak istemiyorum.' derken kilo almaya başladım. Ve bu benim için büyük bir dönüm noktasıydı," diyor.

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