Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri

EKMEK TEKNESİ KONUSU NEDİR?

Fırıncı Nusret Baba, eşi Ayhan Hanım ve birbirinden sevimli kızları ile sıcak bir aile portresi çizen Ekmek Teknesi, orta sınıf, kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçlerini ve hüzünlerini, hayata tutunma çabalarını ve aşklarını anlatıyor.