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Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri

Bir döneme damga vuran, başrollerini Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın ve Cem Kılıç gibi isimlerin aldığı Ekmek Teknesi yeniden ekranlara dönüyor. Bir ailenin başından geçenler ve kahvehanedeki topluluğun sohbetlerini konu alan Ekmek Teknesi'nin bölümleri hafta içi her gün a2'de yayınlanacak. İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:35 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:35
Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri

ATV'nin efsane dizisi Ekmek Teknesi ekranlara geri dönüyor. İlk olarak 16 Kasım 2002'de izleyicilerin karşısına çıkan Ekmek Teknesi, hafta içi her gün saat 17:45'te a2 ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri

EKMEK TEKNESİ KONUSU NEDİR?
Fırıncı Nusret Baba, eşi Ayhan Hanım ve birbirinden sevimli kızları ile sıcak bir aile portresi çizen Ekmek Teknesi, orta sınıf, kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçlerini ve hüzünlerini, hayata tutunma çabalarını ve aşklarını anlatıyor.

Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri

Heredot Cevdet'i nalbur Ruhi'si, berberi, kirlisi, Cengiz'i ile İstanbul'un en cümbüşlü mahallelerinden birini kendisine mekan edinen dizi, birbirinden naif öyküleri mizah ile harmanlıyor.

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