Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri

ATV'nin efsane dizisi Ekmek Teknesi ekranlara geri dönüyor. İlk olarak 16 Kasım 2002'de izleyicilerin karşısına çıkan Ekmek Teknesi, hafta içi her gün saat 17:45'te a2 ekranlarında sevenleriyle buluşacak.
EKMEK TEKNESİ KONUSU NEDİR?
Fırıncı Nusret Baba, eşi Ayhan Hanım ve birbirinden sevimli kızları ile sıcak bir aile portresi çizen Ekmek Teknesi, orta sınıf, kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçlerini ve hüzünlerini, hayata tutunma çabalarını ve aşklarını anlatıyor.
Heredot Cevdet'i nalbur Ruhi'si, berberi, kirlisi, Cengiz'i ile İstanbul'un en cümbüşlü mahallelerinden birini kendisine mekan edinen dizi, birbirinden naif öyküleri mizah ile harmanlıyor.