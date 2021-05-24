Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen’den müjdeli haber! Entübe edilen oyuncu taburcu oldu son hali dikkat çekti
Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'den müjdeli haber! Entübe edilen oyuncu taburcu oldu… Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, önce koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınmıştı. Zor bir tedavi süreci geçiren ve entübe edilen ünlü oyuncudan beklenen haber geldi. Yoğun bakımda tedavi altına alınmasıyla sevenlerini korkutan Burak Sergen, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ünlü oyuncunun son hali ise dikkat çekti. İşte detaylar…
24.05.2021 17:35
- Son Güncelleme: 24.05.2021 17:35
Sadakatsiz'de Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, bir süre önce evinde fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Burak Sergen'den beklenen haber geldi. Ünlü oyuncu bugün tedavi olduğu hastaneden taburcu oldu.
YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATTI
Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Sergen, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" şeklinde konuştu.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan 60 yaşındaki Sergen'in verdiği kilolar ilgi çekerken, oğlu Cansın Sergen, "Babamın yeni kilosu bana garip geldi" dedi.
TEDAVİSİNE EVDE DEVAM EDECEK
Burak Sergen'in doktoru ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hatamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz"