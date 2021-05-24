Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen’den müjdeli haber! Entübe edilen oyuncu taburcu oldu son hali dikkat çekti

YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATTI

Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Sergen, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" şeklinde konuştu.