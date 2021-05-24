EDHO 196. bölüm fragmanı: "Topyekûn savaşta bir darbe daha!" Didem Façalı diziye acı bir şekilde veda etmişti şimdi sıra o isimde...
Topyekûn savaşta bir darbe daha! EDHO 196. bölüm fragmanı yayınlandı. Didem Façalı diziye acı bir şekilde veda etmişti şimdi sıra o isimde... Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümü geride bıraktı. Dizide Hızır Ali ile yeni hayatına başlamak üzere yola çıkan Didem Façalı'nın vurularak öldürülmesinin ardından gözler Haşmet Façalı'ya çevrildi. Gizem Arıkan'ın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edecek isim bakın kim oldu...
TOPYEKÛN SAVAŞTA BİR DARBE DAHA!
EDHO 196. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Didem Façalı veda etmişti şimdi sıranın Didem'in babası rolünü canlandıran Turgut Tunçalp olduğu iddia edildi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı | TIKLA İZLE
EDHO 196. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta tek tek sevdiklerini kaybeder. Hızır Ali'nin Didem'le evlendiği gün saldırıya uğramasıyla şok yaşayan Çakırbeyli ailesi, Didem'in acı haberi ile yıkılır. Kızının ölüm haberiyle kendini kaybeden Haşmet Façalı ise saldırının arkasındaki isim olan Rıdvan'ın mekanı basar.