EDHO 196. bölüm fragmanı: "Topyekûn savaşta bir darbe daha!" Didem Façalı diziye acı bir şekilde veda etmişti şimdi sıra o isimde...

Topyekûn savaşta bir darbe daha! EDHO 196. bölüm fragmanı yayınlandı. Didem Façalı diziye acı bir şekilde veda etmişti şimdi sıra o isimde... Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümü geride bıraktı. Dizide Hızır Ali ile yeni hayatına başlamak üzere yola çıkan Didem Façalı'nın vurularak öldürülmesinin ardından gözler Haşmet Façalı'ya çevrildi. Gizem Arıkan'ın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda edecek isim bakın kim oldu...

24.05.2021 17:20 - Son Güncelleme: 24.05.2021 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





