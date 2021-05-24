Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim...

Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de Tevfik karakteri ile hafızalara kazındı. Geçtiğimiz hafta oğlunu kucağına alan Sarp Akkaya, şu sıralar gündemden düşmüyor. Çukur dizisinde Şahram karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Sarp Akkaya sosyal medya gündeminde. 41 yaşındaki oyuncunun eşi merak konusu oldu. O da çok ünlü bir isim... Üstelik Akkaya'nın evlilik teklifi de oldukça ses getirmişti... İşte başta Çukur'un Şahram'ı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...

24.05.2021 17:48 - Son Güncelleme: 24.05.2021 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





