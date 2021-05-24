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Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim...

Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de Tevfik karakteri ile hafızalara kazındı. Geçtiğimiz hafta oğlunu kucağına alan Sarp Akkaya, şu sıralar gündemden düşmüyor. Çukur dizisinde Şahram karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Sarp Akkaya sosyal medya gündeminde. 41 yaşındaki oyuncunun eşi merak konusu oldu. O da çok ünlü bir isim... Üstelik Akkaya'nın evlilik teklifi de oldukça ses getirmişti... İşte başta Çukur'un Şahram'ı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve eşleri...

24.05.2021 17:48 - Son Güncelleme: 24.05.2021 17:48
Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim...

Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya'nın eşi merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta oğlunu kucağına alan Sarp Akkaya, bu akşam Çukur dizisinde Şahram karakteri ile ekranlarda boy gösterecek.

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Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim...

Instagram'dan paylaşımlarda bulunan Sarp Akkaya kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim...

Efsaneleşen Ezel dizisinde canlandırdığı Tefo karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim...

Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim...

Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında evlenmişti.

Ezel'in Tefo'su Çukur'da tozu dumana katacak! Çiçeği burnunda baba Sarp Akkaya'nın eşi de kendisi kadar ünlü bir isim...

2017 yılında dünayevine giren çift ilk çocuklarını kucağına aldı.