Vav TV İzle
Haberler Magazin Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı

Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı

Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan son haline bakın! Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla bir döneme damga vuran Esra Ceyhan'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. Kızı Ayşe Ceyhan ile ekranlardan uzak, sakin bir hayat sürdüren güzel sunucunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Hayranları, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken 52 yaşındaki sunucuyu tanımakta zorlandı. İşte bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Esra Ceyhan'ın son hali...

06.10.2021 20:56 - Son Güncelleme: 06.10.2021 21:03
Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programının uzun yıllar sunuculuğunu üstlenen Esra Ceyhan Esra Ceyhan'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı

Kızı Ayşe Ceyhan ile ekranlardan uzak, sakin bir hayat sürdüren güzel sunucunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sıkı bir takipçi kitlesi olan ünlü sunucunun son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı

Hayranları, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken 52 yaşındaki sunucuyu tanımakta zorlandı.

Ekranlarda fırtınalar estiriyordu! Esra Ceyhan’ın son haline bakın! Gören tanımakta zorlandı inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı

İşte başta Esra Ceyhan başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA