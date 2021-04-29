Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan bomba açıklama! Barbaros Hayrettin Paşa itirafı şaşkınlık yarattı
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan bomba itiraf! Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine can veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeni projesi belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, yeniden tarihi bir karakterle ekranlara dönüyor. Konu hakkında açıklama yapan Altan, Barbaros Hayrettin Paşa'ya hayat vereceğini ve 4-5 bin sayfalık okuma yaptığını belirtti. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından yeniden tarihi bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Engin Altan Düzyatan'ın o açıklaması…
29.04.2021 00:32
- Son Güncelleme: 29.04.2021 00:32
Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını heyecanlandıran açıklama! Diriliş Ertuğrul dizisiyle bir döneme damga vuran Engin Altan Düzyatan, yeni projesi hakkında açıklamada bulundu.
Açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Altan, hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu, yeni projesi hakkında şunları söyledi: "Yaklaşık 10 aydır çok ağır spor yapıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımız da öyle…
Deniz üstünde sürekli idmanlı olmamız lazım. Ama tabii bu iş o kadar etkileyici ki, kendi içinde… Görmediğimiz, şahit olmadığımız bir dönem ve gerçekten çok büyük bir prodüksiyon…
İşin deniz tarafına dair hiç görmediğimiz bir tarafını da göreceğiz. Bizim daha önceden çekilmiş bu tarzda büyük bir işimiz yok aslında… Bu ilk işimiz…
Çok bilinmezlerle dolu bir yolculuğa çıktık ama çok güzel ekipler kuruldu. Gerçekten çok çok iyi gidiyor. İşinin ehli birçok insanda anlaşıldı ve insanlarla başladık bu yüzden çok keyifliyiz"