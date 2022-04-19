Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’e bakın! Caner Cindoruk’un biricik partneri hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi herkes onu konuştu
Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Hem bacak hem göğüs dekolteli elbisesiyle uzanıp poz veren Sezen, o kareyi Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Sezen'in "Gün batımı rüyası" notunu eklediği paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görürken ilk beğeni rol arkadaşı Seda Gözde Altuner'den geldi. İşte Melis Sezen'in çok konuşulan o pozu...
19.04.2022 20:16 - Son Güncelleme: 19.04.2022 20:16
Ünlü oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Melis Sezen, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.
İLK BEĞENİ ROL ARKADAŞINDAN!
Sezen'in "Gün batımı rüyası" notunu eklediği paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görürken ilk beğeni rol arkadaşı Seda Gözde Altuner'den geldi.