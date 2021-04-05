Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den çarpıcı açıklamalar! ‘Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi’

'FARKLI OLMASINA DİKKAT EDİYORUM'

Birçok farklı türde projede yer alan Melis Sezen, farklı rollere bürünmenin kendisine katkı sağladığını belirterek şunları söylemişti: "En çok dikkat ettiğim şey her karakterin başka olması. Hepsinin başka bir karakteri var, hepsinin yaşadıkları başka, onlar için her türlü değişime açığım ve onları bulmak için hep arıyorum"