Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’den çarpıcı açıklamalar! ‘Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi’
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, şimdiye kadar aldığı en sert tepkiyi ilk kez anlattı. Bunların mesleğinin bir getirisi olduğunu belirten Sezen, canlandırdığı karaktere işaret ederek "Bazen Derin ve Melis'i karıştırıyor, ben gerçekten Derin'mişim gibi davranıyorlar. Ama takılmıyorum. Mesleğimin getirdiklerinden biri..." dedi. İşte Melis Sezen'in röportajından satır başları…
Sezen, söz konusu soruyu "Bir kere yüzüme tükürmüşlerdi ama o, 'Siyah İnci' dizisindeki rolüm yüzündendi. Şimdi sert tepkiler sosyal medyadan geliyor. Bazen Derin ve Melis'i karıştırıyor, ben gerçekten Derin'mişim gibi davranıyorlar. Ama takılmıyorum. Mesleğimin getirdiklerinden biri..." şeklinde cevapladı.
'DUYGULARINA YENİK DÜŞÜYOR'
Ünlü oyuncu, hayat verdiği Derin karakterinin kötü olmadığını düşündüğünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Zaafları var ve duygularına yenik düşüyor. Kabul ediyorum, yanlış bir pozisyonda ve kötü olarak algılayacağımız biri. Ama iç dünyasında kötü değil, bile isteye kötülük yapmıyor"
Melis Sezen, "Yuva yıkanın yuvası olmaz derler. Derin tam da bunu yaşıyor" sözlerine katıldığını belirterek "Yuva yıkanın yuvası valla olmuyor! Zaten Volkan (Caner Cindoruk'un oynadığı karakter) bence ilişkisinin en başından beri hem Derin'i hem Asya'yı, 'İkisini de seviyorum' diyerek aldatıyor" ifadelerini kullandı.
'FARKLI OLMASINA DİKKAT EDİYORUM'
Birçok farklı türde projede yer alan Melis Sezen, farklı rollere bürünmenin kendisine katkı sağladığını belirterek şunları söylemişti: "En çok dikkat ettiğim şey her karakterin başka olması. Hepsinin başka bir karakteri var, hepsinin yaşadıkları başka, onlar için her türlü değişime açığım ve onları bulmak için hep arıyorum"