Kardeşlerim'in Ayşe'si Çağla Şimşek bakın kim çıktı! Bomba transfer sonrası Çağla Şimşek'in son hali sosyal medyayı salladı

Kardeşlerim'in Ayşe'si Çağla Şimşek bakın kim çıktı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Genç oyuncu, Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken, bomba transfer haberi sonrası Çağla Şimşek'in kim olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini daha küçük yaşlarda vermişti. İşte Kardeşlerim oyuncu kadrosuna dahil olan taze kan Çağla Şimşek'in şaşırtan değişimi...

05.04.2021 09:17 - Son Güncelleme: 05.04.2021 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





