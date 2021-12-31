Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçmedi! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçemedi! Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle izleyici ile buluşan Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra iddialı tarzıyla da sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, yılbaşı gecesi için tercih ettiği elbisesiyle yine çok konuşuldu. Derin yırtmaçlı elbisesi ile boy gösteren oyuncunun verdiği pozlarda dikkat çekti. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
31.12.2021 23:56
- Son Güncelleme: 31.12.2021 23:56
Sadakatsiz dizisi ile izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, geçen haftalarda bir ödül töreninde giydiği beyaz elbisesi ile gündem olmuştu.