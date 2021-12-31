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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçmedi! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçmedi! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçemedi! Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle izleyici ile buluşan Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra iddialı tarzıyla da sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, yılbaşı gecesi için tercih ettiği elbisesiyle yine çok konuşuldu. Derin yırtmaçlı elbisesi ile boy gösteren oyuncunun verdiği pozlarda dikkat çekti. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

31.12.2021 23:56 - Son Güncelleme: 31.12.2021 23:56
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçmedi! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı

Sadakatsiz dizisi ile izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, geçen haftalarda bir ödül töreninde giydiği beyaz elbisesi ile gündem olmuştu.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçmedi! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı

Derin göğüs dekoltesiyle magazin gündeminde günlerce yer alan Sezen, yılbaşı gecesi için tercih ettiği elbiseyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçmedi! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı

Oyunculuğunun yanı sıra iddialı tarzıyla da sık sık gündem olan Sezen, bu kez derin yırtmacıyla çok konuşuldu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçmedi! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, yeni yıl pozlarını art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen yılbaşında da dekolteden vazgeçmedi! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki sosyal medya sallandı

Oyuncunun "Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler!" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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