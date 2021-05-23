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Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Atv'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterine can veren Bilal Yiğit Koçak, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alıyor. Yiğit Koçak'ın oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun memleketini duyan ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ünlü oyuncu Bilal Yiğit Koçak'ın memleketi…

23.05.2021 00:01 - Son Güncelleme: 23.05.2021 00:15
Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'de Ömer karakterine can veren Bilal Yiğit Koçak, başarılı oyunculuğuyla izleyicisini büyülüyor.

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Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. İnternet kullanıcıları, özellikle "Bilal Yiğit Koçak nereli?" sorusunun cevabını aratıyor. İşte başta Bilal Yiğit Koçak olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri…

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Şükrü Özyıldız – İzmir

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

Esra Bilgiç – Ankara

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…

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