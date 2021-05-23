Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte memleketi…
Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak bakın aslen nereliymiş! Atv'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterine can veren Bilal Yiğit Koçak, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alıyor. Yiğit Koçak'ın oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ünlü oyuncunun memleketini duyan ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte ünlü oyuncu Bilal Yiğit Koçak'ın memleketi…
23.05.2021 00:01
- Son Güncelleme: 23.05.2021 00:15