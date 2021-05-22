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Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan’ın oğluna bakın! Gurur Aydoğan sosyal medyada şov yaptı üstsüz pozlarıyla…

Yeşilçam'ın yıldızı Oya Aydoğan'ın oğluna bakın! 2016 yılında tedavi gördüğü hastanede vefat eden merhum sanatçı Oya Aydoğan'nın oğlu Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Annesi gibi oyuncu olan Gurur Aydoğan, bir dergi çekiminde verdiği üstsüz pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Aydoğan'ın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri ünlü oyuncuya "Maşallah, bu nasıl yakışıklılık", "Buralar alev aldı" yorumlarında bulundu. İşte Gurur Aydoğan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

22.05.2021 23:09 - Son Güncelleme: 22.05.2021 23:09
Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan’ın oğluna bakın! Gurur Aydoğan sosyal medyada şov yaptı üstsüz pozlarıyla…

Oya Aydoğan'nın oğlu Gurur Aydoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bir dergi çekiminde verdiği üstsüz pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan’ın oğluna bakın! Gurur Aydoğan sosyal medyada şov yaptı üstsüz pozlarıyla…

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Maşallah, bu nasıl yakışıklılık", "Buralar alev aldı" yorumlarında bulunarak Aydoğan'a övgü yağdırdı.

Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan’ın oğluna bakın! Gurur Aydoğan sosyal medyada şov yaptı üstsüz pozlarıyla…

Gurur Aydoğan'ın paylaşımının ardından merhum sanatçı Oya Aydoğan'a gündeme geldi. Ünlü isimlerin anneleri ise merak konusu oldu. İşte başta Gurur Aydoğan olmak üzere ünlü isimler ve anneleri…

Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan’ın oğluna bakın! Gurur Aydoğan sosyal medyada şov yaptı üstsüz pozlarıyla…

Amine Gülşe ve Annesi

Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan’ın oğluna bakın! Gurur Aydoğan sosyal medyada şov yaptı üstsüz pozlarıyla…