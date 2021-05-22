Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan’ın oğluna bakın! Gurur Aydoğan sosyal medyada şov yaptı üstsüz pozlarıyla…

Yeşilçam'ın yıldızı Oya Aydoğan'ın oğluna bakın! 2016 yılında tedavi gördüğü hastanede vefat eden merhum sanatçı Oya Aydoğan'nın oğlu Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Annesi gibi oyuncu olan Gurur Aydoğan, bir dergi çekiminde verdiği üstsüz pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Aydoğan'ın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri ünlü oyuncuya "Maşallah, bu nasıl yakışıklılık", "Buralar alev aldı" yorumlarında bulundu. İşte Gurur Aydoğan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

22.05.2021 23:09 - Son Güncelleme: 22.05.2021 23:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





