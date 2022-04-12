Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler'deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Flaşlar patlayınca şoke olan Melis Sezen'in yanındaki gizemli arkadaşı bakın kim çıktı...
12.04.2022 21:52 - Son Güncelleme: 12.04.2022 22:17
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Öte yandan kameraları fark etmeyen Melis Sezen'in flaşlar patlayınca panik olması ve arkadaşının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.