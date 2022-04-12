RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Melis Sezen, dün akşam bir erkek arkadaşıyla Etiler'deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili samimi halleriyle dikkat çekti. Flaşlar patlayınca şoke olan Melis Sezen'in yanındaki gizemli arkadaşı bakın kim çıktı...

12.04.2022 21:52 - Son Güncelleme: 12.04.2022 22:17
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Ünlü oyuncu, şimdi ise baş başa yemeğe çıktığı gizemli erkek arkadaşıyla gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Etiler'de görüntülenen ikilinin samimi halleri dikkat çekti.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Öte yandan kameraları fark etmeyen Melis Sezen'in flaşlar patlayınca panik olması ve arkadaşının rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

İşte Melis Sezen ile gizemli erkek arkadaş başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen gizemli erkek arkadaşıyla fena yakalandı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen'in Koç Üniversitesi'nden arkadaşı, Taha Tatlıcı'nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.

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