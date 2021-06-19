Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen derin yırtmacıyla boy gösterdi! Bahçe pozları olay oldu sosyal medyayı yaktı kavurdu
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen derin yırtmacıyla boy gösterdi! Başrollerimi Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine can veren ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Sezen'in "Yağmurdan hemen önce" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…
19.06.2021 20:42
- Son Güncelleme: 19.06.2021 21:07
Başrollerimi Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine can veren ünlü oyuncu Melis Sezen, son dönemin popüler isimlerinden.
Attığı her adımla adından söz ettiren oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle bahçede verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Melis Sezen'in "Yağmurdan hemen önce" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek beğeni rekoru kırdı.
Sezen hayranları, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. Düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Melis Sezen için "Bir fotoğraf attın Instagram sallandı", "Beyaz kuğu", "Dünyanın en güzel kadını yaktın buraları" yorumları yapıldı.