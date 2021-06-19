Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen derin yırtmacıyla boy gösterdi! Bahçe pozları olay oldu sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen derin yırtmacıyla boy gösterdi! Başrollerimi Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine can veren ünlü oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. Sezen'in "Yağmurdan hemen önce" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

19.06.2021 20:42 - Son Güncelleme: 19.06.2021 21:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





