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Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyada fırtına gibi esti herkes onu konuştu

Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Esmersoy, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü sunucunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Esmersoy için takipçileri "Yaktın yine buraları", "Bu güzelliğin sırrı ne" yorumlarında bulundu. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı sallayan o pozları…

19.06.2021 21:28 - Son Güncelleme: 19.06.2021 21:28
Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyada fırtına gibi esti herkes onu konuştu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı mayolu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyada fırtına gibi esti herkes onu konuştu

Esmersoy, siyah mayosuyla verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Esmersoy'un paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyada fırtına gibi esti herkes onu konuştu

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü sunucu için "Yaktın yine buraları", "Bu güzelliğin sırrı ne" yorumları yapıldı.

Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyada fırtına gibi esti herkes onu konuştu

Esmersoy'un bir takipçisi, "Fazla bu güzel kadın. Instagram, otomatikman üstüne blur falan koysun. İsteğe bağlı falan açılsın fotoğrafı. Çat diye, böyle bir güzellik karşıma çıkmamalı" yorumu yaptı.

Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyada fırtına gibi esti herkes onu konuştu

İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı sallayan o pozları…