Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyada fırtına gibi esti herkes onu konuştu

Burcu Esmersoy siyah mayosuyla tüm bakışları yine üzerine topladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Esmersoy, adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü sunucunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Esmersoy için takipçileri "Yaktın yine buraları", "Bu güzelliğin sırrı ne" yorumlarında bulundu. İşte Burcu Esmersoy'un sosyal medyayı sallayan o pozları…

19.06.2021 21:28 - Son Güncelleme: 19.06.2021 21:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





