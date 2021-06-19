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Eda Ece’yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu en doğal halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Eda Ece'yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram sayfasında yayınladığı son paylaşımıyla dikkat çekti. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Ece, en doğal halini yakın çekim paylaştı. Ünlü oyuncunun cesur paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. Eda Ece için "Bebek yüzlü", "Doğal halin çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Eda Ece'nin sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları…

19.06.2021 20:13 - Son Güncelleme: 19.06.2021 20:13
Eda Ece’yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu en doğal halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından mavi tura çıkan ve teknede verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulan Eda Ece, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

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Eda Ece’yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu en doğal halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Eda Ece, en doğal halini yakın çekim Instagram hesabında paylaştı.

Eda Ece’yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu en doğal halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Cesaretini konuşturan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Eda Ece’yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu en doğal halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı

İşte başta Eda Ece'nin çok konuşulan doğal hali başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Eda Ece’yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu en doğal halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Burcu Esmersoy