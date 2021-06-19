Eda Ece’yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu en doğal halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Eda Ece'yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu… Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Eda Ece, Instagram sayfasında yayınladığı son paylaşımıyla dikkat çekti. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Ece, en doğal halini yakın çekim paylaştı. Ünlü oyuncunun cesur paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu. Eda Ece için "Bebek yüzlü", "Doğal halin çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Eda Ece'nin sosyal medyayı sallayan o fotoğrafları…
19.06.2021 20:13
- Son Güncelleme: 19.06.2021 20:13