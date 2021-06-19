Eda Ece’yi hiç böyle görmediniz! Cesaretini konuşturdu en doğal halini yakın çekim paylaştı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından mavi tura çıkan ve teknede verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulan Eda Ece, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.