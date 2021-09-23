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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı ve Derin’i aynı karede! Cansu Dere, Melis Sezen ile paylaştı yer yerinden oynadı gözler Caner Cindoruk’u aradı

Sadakatsiz’in Asya’sı ve Derin’i aynı karede! Cansu Dere, Melis Sezen ile paylaştı yer yerinden oynadı gözler Caner Cindoruk’u aradı

Sadakatsiz'in Asya'sı ve Derin'i aynı karede! Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterini canlandıran rol arkadaşı Melis Sezen ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Dere'nin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken gözler Caner Cindoruk'u aradı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Asya'yı Derin'le aldatan, Caner Cindoruk'un canlandırdığı Volkan karakterine işaret ederek esprili yorumlarda bulundu. İşte Cansu Dere'nin Melis Sezen ile yaptığı o paylaşım...

23.09.2021 20:54 - Son Güncelleme: 23.09.2021 20:54
Sadakatsiz’in Asya’sı ve Derin’i aynı karede! Cansu Dere, Melis Sezen ile paylaştı yer yerinden oynadı gözler Caner Cindoruk’u aradı

Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterini canlandıran rol arkadaşı Melis Sezen ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

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Sadakatsiz’in Asya’sı ve Derin’i aynı karede! Cansu Dere, Melis Sezen ile paylaştı yer yerinden oynadı gözler Caner Cindoruk’u aradı

Sosyal medyada eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü boş geçmeyen Dere, paylaşımının altına 'tbt' notunu düştü.

Sadakatsiz’in Asya’sı ve Derin’i aynı karede! Cansu Dere, Melis Sezen ile paylaştı yer yerinden oynadı gözler Caner Cindoruk’u aradı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Melis Sezen de kayıtsız kalmadı.

Sadakatsiz’in Asya’sı ve Derin’i aynı karede! Cansu Dere, Melis Sezen ile paylaştı yer yerinden oynadı gözler Caner Cindoruk’u aradı

Ünlü oyuncu, rol arkadaşının paylaşımına kalp ve ateş emojileriyle karşılık verdi.

Sadakatsiz’in Asya’sı ve Derin’i aynı karede! Cansu Dere, Melis Sezen ile paylaştı yer yerinden oynadı gözler Caner Cindoruk’u aradı

Öte yandan Dere'nin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken gözler Caner Cindoruk'u aradı.

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