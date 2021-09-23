Sadakatsiz’in Asya’sı ve Derin’i aynı karede! Cansu Dere, Melis Sezen ile paylaştı yer yerinden oynadı gözler Caner Cindoruk’u aradı
Sadakatsiz'in Asya'sı ve Derin'i aynı karede! Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterini canlandıran rol arkadaşı Melis Sezen ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Dere'nin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken gözler Caner Cindoruk'u aradı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Asya'yı Derin'le aldatan, Caner Cindoruk'un canlandırdığı Volkan karakterine işaret ederek esprili yorumlarda bulundu. İşte Cansu Dere'nin Melis Sezen ile yaptığı o paylaşım...
23.09.2021 20:54
- Son Güncelleme: 23.09.2021 20:54
Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterini canlandıran rol arkadaşı Melis Sezen ile verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma Melis Sezen de kayıtsız kalmadı.
Öte yandan Dere'nin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken gözler Caner Cindoruk'u aradı.