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Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Daracık eteği ve deri ceketiyle sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 2013 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Deri ceketi ve vücudunu saran siyah eteği ile poz veren ünlü oyuncu, güzelliği ve fit haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Pınar Altuğ'un gündem olan o paylaşımı...

23.09.2021 21:14 - Son Güncelleme: 23.09.2021 21:14
Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Daracık eteği ve deri ceketiyle sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Daracık eteği ve deri ceketiyle sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 2013 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Daracık eteği ve deri ceketiyle sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Takipçilerini yıllar öncesine götüren Altuğ, deri ceketi ve vücudunu saran siyah eteği ile verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Daracık eteği ve deri ceketiyle sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Güzelliği ve fit haliyle beğeni toplayan ünlü oyuncunun paylaşımı, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Daracık eteği ve deri ceketiyle sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Her daim çok güzel", "Şimdiki haliyle bir fark yok", "Hiç yaşlanmıyorsun, hep aynısın" yorumları yapıldı.

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