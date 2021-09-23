Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Daracık eteği ve deri ceketiyle sosyal medyayı ateşe verdi herkes onu konuştu
Pınar Altuğ takipçilerini yıllar öncesine götürdü! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Sosyal medyada eski fotoğrafların 'tbt' notuyla paylaşıldığı Perşembe günlerini boş geçmeyen Altuğ, bu kez 2013 yılında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Deri ceketi ve vücudunu saran siyah eteği ile poz veren ünlü oyuncu, güzelliği ve fit haliyle sosyal medyayı salladı. İşte Pınar Altuğ'un gündem olan o paylaşımı...
23.09.2021 21:14
- Son Güncelleme: 23.09.2021 21:14
Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.