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Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı...Cansu Dere aslen bakın nereliymiş!

Sadakatsiz'in Asya'sı Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere... Bir dönem Engin Akyürek, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Cansu Dere, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Sadakatsiz dizisindeki intikam sahneleriyle dikkat çeken Cansu Dere'nin boyundan memleketine hakkındaki her detay merak ediliyor. 40 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde zor ilişki kurabilen ve karşısındaki kişiden zor etkilenen biri olduğunu dile getirdi. "Yalan söylemeyi de hiç sevmem ve yorucu bulurum. Yalan söylemeyeceğimin, aldatmayacağımın sözünü verebilirim; ama karşımdaki insanın hayatında her zaman olacağımın garantisini veremem" açıklamasıyla gündemde yer alan Cansu Dere'nin memleketi merak konusu oldu. İşte göçmen bir ailenin kızı olan Cansu Dere'nin ve ünlülerin memlekleri...

16.12.2020 17:50 - Son Güncelleme: 16.12.2020 18:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





