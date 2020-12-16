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Ebru Şahin'den sevgilisi Cedi Osman ile sosyal medyayı sallayan aşk pozu! 'Gün geçtikçe birbirlerine benziyorlar'

Ebru Şahin'den sevgilisi Cedi Osman ile sosyal medyayı sallayan aşk pozu geldi. Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren ve hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile aşk dolu paylaşımıyla dikkat çekti. Yaz aylarında başlayan aşk doludizgin devam ederken, ünlü çiftin gün geçtikçe birbirlerine benzedikleri yönünde yorumlar yapıldı. NBA'de Cleveland Cavaliers formasını giyen Milli basketbolcu Cedi Osman ile sevgilisi Ebru Şahin'in boy farkı yeniden sosyal medya gündeminde yerini aldı.

16.12.2020 16:57 - Son Güncelleme: 16.12.2020 17:07
Ebru Şahin'den sevgilisi Cedi Osman ile sosyal medyayı sallayan aşk pozu! 'Gün geçtikçe birbirlerine benziyorlar'

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, sevgilisi Cedi osman ile aşk pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan genç aşıkların gün geçtikçe birbirlerine benzediği yönünde yorumlar yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şahin'den sevgilisi Cedi Osman ile sosyal medyayı sallayan aşk pozu! 'Gün geçtikçe birbirlerine benziyorlar'

2020'nin dikkat çeken aşkları arasında yer alan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın pozları sonrası boy farkları yeniden gündeme geldi.

Ebru Şahin'den sevgilisi Cedi Osman ile sosyal medyayı sallayan aşk pozu! 'Gün geçtikçe birbirlerine benziyorlar'

Aslıhan Güner – 170 CM

Ebru Şahin'den sevgilisi Cedi Osman ile sosyal medyayı sallayan aşk pozu! 'Gün geçtikçe birbirlerine benziyorlar'

Akın Akınözü – 180 CM

Ebru Şahin'den sevgilisi Cedi Osman ile sosyal medyayı sallayan aşk pozu! 'Gün geçtikçe birbirlerine benziyorlar'

Didem Balçın – 162 CM

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