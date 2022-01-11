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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu. ansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley &ndash; Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley &ndash; Watson'la olan fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sonrasında Cansu Dere'nin Miles Chamley - Watson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ve o çekimlerin devam fotoğrafları geldi. Hem de ne fotoğraflar.

11.01.2022 11:18 - Son Güncelleme: 11.01.2022 11:18
Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cansu Dere sonra günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

Ünlü oyuncu, bir dergi için Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley – Watson ile poz vermişti.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

Ancak pozlar bir yana sonrasında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson bir derginin çekimleri için Cansu Dere ile buluştu. Miles Chamley-Watson çekime geldiğinde Cansu Dere'den etkilenmiş.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş

İkili çekimlerde çok iyi anlaşmış olacak ki iddialara göre iki aydır birliktelermiş. Ünlü skrimci Miles Chamley-Watson bir dönem Rihanna ile aşk yaşamıştı.

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