Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi! Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş
Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu. ansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley – Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley – Watson'la olan fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sonrasında Cansu Dere'nin Miles Chamley - Watson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ve o çekimlerin devam fotoğrafları geldi. Hem de ne fotoğraflar.
11.01.2022 11:18
- Son Güncelleme: 11.01.2022 11:18
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cansu Dere sonra günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.
İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson bir derginin çekimleri için Cansu Dere ile buluştu. Miles Chamley-Watson çekime geldiğinde Cansu Dere'den etkilenmiş.