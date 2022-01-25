Sadakatsiz'in Aras'ından üzen haber Berkay Ateş'in sağlık durumu nasıl? "Sadakatsiz neden yok?" merak ediliyordu işte yanıtı!
Sadakatsiz'in Aras'ından üzen haber geldi. Berkay Ateş'in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. Yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümü ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayına bir kez daha ara verdi. "Sadakatsiz neden yok?" merak ediliyordu işte yanıtı...
25.01.2022 16:43
- Son Güncelleme: 25.01.2022 16:47
Dizinin Asya'sı Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere'nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı. Daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş'in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.