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Sadakatsiz'in Aras'ından üzen haber Berkay Ateş'in sağlık durumu nasıl? "Sadakatsiz neden yok?" merak ediliyordu işte yanıtı!

Sadakatsiz'in Aras'ından üzen haber geldi. Berkay Ateş'in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. Yılbaşı tatilinin ardından geçen hafta yeni bölümü ekrana gelen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayına bir kez daha ara verdi. "Sadakatsiz neden yok?" merak ediliyordu işte yanıtı...

25.01.2022 16:43 - Son Güncelleme: 25.01.2022 16:47
Sadakatsiz’in Aras’ından üzen haber Berkay Ateş’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz neden yok? merak ediliyordu işte yanıtı!

BERKAY ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

"Sadakatsiz neden yok?" merak ediliyordu dizide Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş'ten üzen haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Aras’ından üzen haber Berkay Ateş’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz neden yok? merak ediliyordu işte yanıtı!

Dizinin Asya'sı Cansu Dere geçen hafta yapılan korona test sonucu pozitif çıkmıştı. Dere'nin pazar günü negatife döndüğü ortaya çıktı. Daha sonra sette yapılan testlerde teknik ekipten birkaç çalışan ve başrol oyuncusu Berkay Ateş'in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ateş hastalığı evinde dinlenerek geçiriyor.

Sadakatsiz’in Aras’ından üzen haber Berkay Ateş’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz neden yok? merak ediliyordu işte yanıtı!

Kanal D ve Medyapım yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi: "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…"

Sadakatsiz’in Aras’ından üzen haber Berkay Ateş’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz neden yok? merak ediliyordu işte yanıtı!

MAGAZİN DÜNYASINDAN GELEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İşte sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlüler...

Sadakatsiz’in Aras’ından üzen haber Berkay Ateş’in sağlık durumu nasıl? Sadakatsiz neden yok? merak ediliyordu işte yanıtı!

Ünlü şarkıcı Kibariye, koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Kibariye, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçı, 22 Ocak Cumartesi günü (yarın) gerçekleşmesi beklenen konserini de ileri bir tarihe erteleyeceğini açıkladı.

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