Destan'ın Batuga'sı ile Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan ortalığı sallayan kare! Minik kızları Müjgan'ın kar pozuna ünlülerden yorum yağmuru
Destan'ın Batuga'sı ile Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan sosyal medyada çok konuşulan bir kare geldi. Minik kızları Müjgan'ın kar pozuna ünlülerden yorum yağdı... Destan dizisinde Batuga karakterine hayat veren ünlü oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Ünlü çift, ilk bebekleri olan Müjgan'ı 2020 yılında kucağına aldı. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımda bulunan Edip Tepeli,'nin son fotoğrafına, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan, Deniz Barut, Öykü Karayel ve daha birçok ünlü isimden yorum yağdı.
Destan'ın Batuga'sı ile Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan ortalığı sallayan kare! Minik kızları Müjgan'ın kar pozuna ünlülerden yorum yağdı...
Atv ekranlarında yayın hayatına giren ve reytingleri altüst eden Destan dizisinin Batuga'sı, Gök Hanlığı'nın "eksik" tegini, eli tutmaz, ayağı koşmaz, sesi çıkmaz bir gizlenmiş kahraman.
Dzide Batuga karakterine hayat veren ünlü oyuncu Edip Tepeli, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Çiftin 2020 yılında Müjgan Tepeli adında kızları oldu.
Dünya tatlısı kızı Müjgan ile karın keyfini çıkaran Edip Tepeli'nin paylaşımını görenler baba-kıza hayran kaldı.
İşte Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin kızı Müjgan ile kar pozu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...