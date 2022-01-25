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Haberler Magazin Jennifer Lopez'in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...

Jennifer Lopez'in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...

Jennifer Lopez'in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı, ünlü isim yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle herkesi şaşkına çevirmişti JLo... Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz aylarda paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile dikkat çeken ve gündeme gelen Jennifer bu kez bisiklet üzerinde verdiği poz ve ardından paylaştığı fotoğrafla, "Hiç yaş almıyor sanki' dedirtti.

25.01.2022 15:16 - Son Güncelleme: 25.01.2022 15:19
Jennifer Lopez’in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...

Jennifer Lopez'in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti... Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez’in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...

Geçtiğimiz aylarda bornozlu hali ile paylaşım yapan Lopez'in fotoğrafı; 'makyajsız ve doğal güzel' şeklinde yorumlanırken, bazı takipçileri tarafından da 'uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım', 'Makyajsız hali böyleyse...' şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.

Jennifer Lopez’in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...

JLo Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkat çekti.

Jennifer Lopez’in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...

Öncelikle bu karesini paylaşan Jennifer, ardından bisiklet üzerine verdiği pozla adından söz ettirdi.

Jennifer Lopez’in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...

Sosyal medyayı aktif kullanan dünyaca ünlü yıldızı görenler, 'Hiç yaş almıyor sanki' yorumları yapıyor. Peki Jennifer Lopez kaç yaşında?

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