Jennifer Lopez’in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...

Geçtiğimiz aylarda bornozlu hali ile paylaşım yapan Lopez'in fotoğrafı; 'makyajsız ve doğal güzel' şeklinde yorumlanırken, bazı takipçileri tarafından da 'uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım', 'Makyajsız hali böyleyse...' şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.