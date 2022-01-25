Jennifer Lopez'in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti...
Jennifer Lopez'in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı, ünlü isim yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle herkesi şaşkına çevirmişti JLo... Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz aylarda paylaştığı bornozlu fotoğrafı ile dikkat çeken ve gündeme gelen Jennifer bu kez bisiklet üzerinde verdiği poz ve ardından paylaştığı fotoğrafla, "Hiç yaş almıyor sanki' dedirtti.
25.01.2022 15:16
- Son Güncelleme: 25.01.2022 15:19
Jennifer Lopez'in bisiklet üstünde verdiği poz sosyal medyayı salladı yorum yağmuruna tutuldu! Bornozlu karesiyle şaşkına çevirmişti... Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan dünyaca ünlü yıldızı görenler, 'Hiç yaş almıyor sanki' yorumları yapıyor. Peki Jennifer Lopez kaç yaşında?