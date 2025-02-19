Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Sibel Can; sesi, şarkıları, dansları, açıklamaları ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Padişah, Çakmak Çakmak, Kış Masalı ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Sibel Can, son olarak yeni albümüyle gündem oldu.