Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Sibel Can; sesi, şarkıları, dansları, açıklamaları ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Padişah, Çakmak Çakmak, Kış Masalı ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Sibel Can, son olarak yeni albümüyle gündem oldu.
Sibel Can, uzun bir aranın ardından yeni albümü Drama'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Can'ın şarkıları kadar yeni albümü için değiştirdiği imajı da dikkat çekti.
Yıllarca kullandığı koyu saçlarından vazgeçerek sarışın olan ünlü şarkıcının son hali ağızları açık bıraktı.
Yeni imajını sosyal medyada yayınlayan Sibel Can'ın paylaşımına eski eşi Hakan Ural ve çocukları; Melisa Ural, Engincan Ural ile Emir Aksüt de kayıtsız kalmadı.
Hakan Ural, Melisa Ural, Engincan Ural ile Emir Aksüt, paylaşımı ilk beğenen isimlerden olurken ünlü şarkıcının sarışın haline yorum yağdı.
Çocukları emojili yorumlarıyla Can'ın yeni imajını beğendiklerini dile getirirken sosyal medya kullanıcıları Sibel Can için "Sarışın bomba", "Sarı saç ile daha genç görünüyorsun" ifadelerini kullandı.
İşte Sibel Can'ın son hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
SİBEL CAN
SİBEL CAN