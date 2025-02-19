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Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Padişah, Çakmak Çakmak, Kış Masalı ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Sibel Can, uzun bir aranın ardından yeni albümü Drama'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Can'ın şarkıları kadar yeni albümü için değiştirdiği imajı da dikkat çekti. Yıllarca kullandığı koyu saçlarından vazgeçerek sarışın olan ünlü şarkıcının son hali ağızları açık bıraktı. Yeni imajını sosyal medyada yayınlayan Sibel Can'ın paylaşımına eski eşi Hakan Ural ve çocukları; Melisa Ural, Engincan Ural ile Emir Aksüt de kayıtsız kalmadı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:51 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:51
Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Sibel Can; sesi, şarkıları, dansları, açıklamaları ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Padişah, Çakmak Çakmak, Kış Masalı ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Sibel Can, son olarak yeni albümüyle gündem oldu.

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Sibel Can, uzun bir aranın ardından yeni albümü Drama'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Can'ın şarkıları kadar yeni albümü için değiştirdiği imajı da dikkat çekti.

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Yıllarca kullandığı koyu saçlarından vazgeçerek sarışın olan ünlü şarkıcının son hali ağızları açık bıraktı.

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Yeni imajını sosyal medyada yayınlayan Sibel Can'ın paylaşımına eski eşi Hakan Ural ve çocukları; Melisa Ural, Engincan Ural ile Emir Aksüt de kayıtsız kalmadı.

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Hakan Ural, Melisa Ural, Engincan Ural ile Emir Aksüt, paylaşımı ilk beğenen isimlerden olurken ünlü şarkıcının sarışın haline yorum yağdı.

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Çocukları emojili yorumlarıyla Can'ın yeni imajını beğendiklerini dile getirirken sosyal medya kullanıcıları Sibel Can için "Sarışın bomba", "Sarı saç ile daha genç görünüyorsun" ifadelerini kullandı.

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

İşte Sibel Can'ın son hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

SİBEL CAN

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

SİBEL CAN

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Demet Akalın

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Ebru Gündeş

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Seda Sayan

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Hadise

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Ebru Yaşar

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Petek Dinçöz

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Hülya Avşar

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Ajda Pekkan

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Ceylan

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Bengü

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Beren Saat

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Serenay Sarıkaya

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Hande Erçel

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Dilan Çiçek Deniz

Saçlarını sarıya boyatan Sibel Can’ın son hali olay! Eski eşi Hakan Ural ve çocuklarından hamleler peş peşe geldi

Malisa Aslı Pamuk