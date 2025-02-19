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Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adlarında ikiz kızları olduğu seneler sonra ortaya çıkmıştı. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran olay sonrası Duygu Nebioğlu anlattıklarıyla dikkat çekmişti. Nebioğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Duygu Nebioğlu, biyolojik annesi Suphiye Orancı'ya seslenerek "Attıkları iftira ortaya çıkıyor" dedi. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 13:12
Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Tek yumurta ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu verdiği röportajda çarpıcı ifadelere yer vermişti. Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söylemişti.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Paylaşımlarıyla sürekli gündemde olan Duygu Nebioğlu bu kez annesine seslendi ve Metin Akpınar hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Annesinin fotoğrafını paylaşan Nebioğlu, "Dün gece rüyamda gördüm seni. Yaşadıkların için, sana yapılanlar için çok üzgünüm. Sana aylardır attıkları iftira ortaya çıkıyor artık. Gülümse sadece" ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

İşte o paylaşım...

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

"HER ŞEYİ ÖĞRENDİM!"

Duygu Nebioğlu'ndan geçen gün de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Nebioğlu paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde konuştu; "Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah. Ah Metin Ah!" dedi.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar hakkında neyi öğrendiği ise merak konusu.

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Duygu Nebioğlu ve ikiz kardeşi Sevgi