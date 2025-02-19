Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’ndan olay olan paylaşım: Attıkları iftira ortaya çıkıyor!

Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu, yıllarca kabul etmediği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Tek yumurta ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu verdiği röportajda çarpıcı ifadelere yer vermişti. Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini söylemişti.