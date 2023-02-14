7,7’lik asrın felaketinin ardından Bella Hadid'den yürek yakan mektup: Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim...
6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkileyerek büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan felaketin ardından dünyaca ünlü birçok isim, Türkiye ve Suriye'ye destek verdi. Bu isimlerden biri ise model Bella Hadid oldu. Daha önce deprem bölgeleri için yardım çağrısında bulunan Hadid, bu kez yayınladığı mektupla dikkat çekti. "Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim" satırlarının yer aldığı mektup, yürekleri yaktı. İşte o mektup...
14.02.2023 18:47 - Son Güncelleme: 14.02.2023 18:47
6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerini salladı.
Asrın felaketinin ardından dünyaca ünlü birçok isim, Türkiye ve Suriye'ye destek verdi. Model Bella Hadid de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yaptı.
Suriye'de de yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden bir genç kadının yakın arkadaşı tarafından onun anısına ithaf edilen bu mektup, insanların el yazısıyla yazdığı mektupların yer aldığı bir sosyal medya hesabından yürütülen proje kapsamında yazılmış.