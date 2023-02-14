7,7’lik asrın felaketinin ardından Bella Hadid’den yürek yakan mektup: Türkiye ve Suriye’yi vuran depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim...

Asrın felaketinin ardından dünyaca ünlü birçok isim, Türkiye ve Suriye'ye destek verdi. Model Bella Hadid de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yaptı.