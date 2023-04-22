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Rüzgar Erkoçlar son haliyle ağızları açık bıraktı! Cinsiyet değiştirip evlenmişti eşiyle fenomen oldu kardeşi de cinsiyet değiştirmişti

Cinsiyet değiştirip evlenmişti son hali şaşkına çevirdi... Pek çok dizi ve reklam filminde rol alsa da asıl şöhrete Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Foto Fato karakteriyle kavuştu Nil Erkoçlar. 2013'teyse radikal bir karar alıp cinsiyet değiştirip kadın olan, adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştiren Nil Erkoçlar'ın kız kardeşi de cinsiyet değiştirip erkek olmuştu. Rüzgar Erkoçlar'ın son hali herkesi şaşırttı. Şimdilerde eşiyle sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

22.04.2023 16:17 - Son Güncelleme: 22.04.2023 16:17
Rüzgar Erkoçlar son haliyle ağızları açık bıraktı! Cinsiyet değiştirip evlenmişti eşiyle fenomen oldu kardeşi de cinsiyet değiştirmişti

Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Foto Fato' karakteriyle ünlenen Nil Erkoçlar cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar olmuştu. Şimdilerde neler yapıyor dersiniz?

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Rüzgar Erkoçlar son haliyle ağızları açık bıraktı! Cinsiyet değiştirip evlenmişti eşiyle fenomen oldu kardeşi de cinsiyet değiştirmişti

Emret Komutanım'da canlandırdığı Foto Fato karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Nil Erkoçlar 2013'te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Rüzgar Erkoçlar son haliyle ağızları açık bıraktı! Cinsiyet değiştirip evlenmişti eşiyle fenomen oldu kardeşi de cinsiyet değiştirmişti

Adını Rüzgar Erkoçlar yapan ve bir süre sonra evlenen ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Rüzgar Erkoçlar son haliyle ağızları açık bıraktı! Cinsiyet değiştirip evlenmişti eşiyle fenomen oldu kardeşi de cinsiyet değiştirmişti

İŞTE RÜZGAR ERKOÇLAR'IN SON HALİ

"Değişimden sonra kendi mesleğimle ilgili iş yapmıyorum" diyerek uzun süre mesleğini yapamayan başarılı oyuncu pek çok iş kolunda çalışarak yoluna devam etmişti.

Rüzgar Erkoçlar son haliyle ağızları açık bıraktı! Cinsiyet değiştirip evlenmişti eşiyle fenomen oldu kardeşi de cinsiyet değiştirmişti

Tuğba Erkoçlar ile mutlu bir evlilik yaşayan Rüzgar Erkoçlar sosyal medyada oldukça aktif.

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