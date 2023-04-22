78 yaşında hayatını kaybetmişti! Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı! Aşkı Memnu’nun Süleyman Efendisi’ydi

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımlamıştı.