78 yaşında hayatını kaybetmişti! Usta oyuncu Rana Cabbar son yolculuğuna uğurlandı! Aşkı Memnu'nun Süleyman Efendisi'ydi
Yaprak Dökümü, O Hayat Benim, Hercai, Aşk-ı Memnu, Kabadayı gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Rana Cabbar, 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı kaybıyla sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Törene Talat Bulut, Cezmi Baskın, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Vahide Gördüm, Halil Ergün, Gülsen Tuncer yanı sıra Cabbar'ın sevenleri de katıldı.
22.04.2023 15:40 - Son Güncelleme: 22.04.2023 15:48
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti.
"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"
Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımlamıştı.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rana Cabbar Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda öğlen düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.