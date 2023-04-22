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Haberler Magazin Latif Doğan 19 kez istediği "gönül kuşu"na bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Aşkını sürekli cümle duyuran Latif Doğan...

Latif Doğan 19 kez istediği "gönül kuşu"na bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Aşkını sürekli cümle duyuran Latif Doğan...

Latif Doğan'ın sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Latif Doğan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Önceki gün Alişan'ın bayram özel programına konuk olan Latif Doğan'ın özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan...

22.04.2023 16:30 - Son Güncelleme: 22.04.2023 16:30
Latif Doğan 19 kez istediği gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Aşkını sürekli cümle duyuran Latif Doğan...

Küstüm, Eşarbını Yan Bağlama, Yar Gelecek şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü türkücünün özel hayatı merak konusu oldu.

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Latif Doğan 19 kez istediği gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Aşkını sürekli cümle duyuran Latif Doğan...

Songül Karlı'nın paylaşımları sonrası İnternet kullanıcıları en çok "Latif Doğan kiminle evli?", Latif Doğan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Ünlü türkücünün güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı.

Latif Doğan 19 kez istediği gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Aşkını sürekli cümle duyuran Latif Doğan...

Öte yandan Doğan'ın bir sosyal medya paylaşımında eşinden 'gönül kuşum' diye bahsetmesi dikkat çekti. Ünlü çift için "Maşallah", "Allah ayırmasın", "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları yapıldı.

Latif Doğan 19 kez istediği gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Aşkını sürekli cümle duyuran Latif Doğan...

İşte başta Latif Doğan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Latif Doğan 19 kez istediği gönül kuşuna bakın güzelliğine hayran kalmamak elde değil! Aşkını sürekli cümle duyuran Latif Doğan...

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

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