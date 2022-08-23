Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'iç çamaşırı' sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: "Onu da gördük tam oldu"
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'iç çamaşırı' sorusuna göstererek yanıt verince ortalık yangın yerine döndü! Olay hareket gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında verdiği cevaplarla dikkat çekti. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu göstererek yanıtlayan Zeynep Alkan'ın olay hareketine sosyal medyada, "Onu da gördük tam oldu" yorumları yapıldı.
23.08.2022 16:36 - Son Güncelleme: 23.08.2022 16:43
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'iç çamaşırı' sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: "Onu da gördük tam oldu:
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programıyla gündeme geldi.