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Haberler Magazin Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'iç çamaşırı' sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: "Onu da gördük tam oldu"

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'iç çamaşırı' sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: "Onu da gördük tam oldu"

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'iç çamaşırı' sorusuna göstererek yanıt verince ortalık yangın yerine döndü! Olay hareket gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında verdiği cevaplarla dikkat çekti. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu göstererek yanıtlayan Zeynep Alkan'ın olay hareketine sosyal medyada, "Onu da gördük tam oldu" yorumları yapıldı.

23.08.2022 16:36 - Son Güncelleme: 23.08.2022 16:43
Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ’iç çamaşırı’ sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: Onu da gördük tam oldu

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan 'iç çamaşırı' sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: "Onu da gördük tam oldu:

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ’iç çamaşırı’ sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: Onu da gördük tam oldu:

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programıyla gündeme geldi.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ’iç çamaşırı’ sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: Onu da gördük tam oldu:

"Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu göstererek yanıtlayan Zeynep kısa sürede güneme bomba gibi düştü.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ’iç çamaşırı’ sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: Onu da gördük tam oldu:

Bir YouTube programına katılan Zeynep Alkan verdiği cevaplarla yine çok konuşulacak. 'Doğruluk mu cesaret mi?' oyununda 'doğruluk' gelen Alkan'a 'ne renk iç çamaşırı giydin?' diye soruldu.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan ’iç çamaşırı’ sorusuna göstererek yanıt verince sosyal medya yangın yerine döndü: Onu da gördük tam oldu:

Alkan soruyu göstererek yanıtladı.

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