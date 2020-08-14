Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası Le Chef için bağış!
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Beyrut'ta meydana gelen patlama başkentte bulunan lokanta, cafe, restoran ve kiliselerin bulunduğu cadde de büyük hasara neden olurken, Beyrut'un sembol lokantası Le Chef de ağır hasar aldı. Le Chef'in yeniden açılabilmesi için yapılan bağış kampanyasına dünyaca ünlü yıldız Russel Crowe'dan destek geldi.
Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası kafe, restoran, lokanta ve tarihi kliselerin de bulunduğu limana yakın Cımmeyze mahallesinde pek çok yerde ağır hasar meydana geldi. Mahalledeki dünyaca ünlü ancak mütevazı Lübnan geleneksel ev yemekleriyle tanınan Le Chef lokantası da bu patlamada büyük zarar gören yerlerden birisi olarak öne çıktı.