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Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası Le Chef için bağış!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Beyrut'ta meydana gelen patlama başkentte bulunan lokanta, cafe, restoran ve kiliselerin bulunduğu cadde de büyük hasara neden olurken, Beyrut'un sembol lokantası Le Chef de ağır hasar aldı. Le Chef'in yeniden açılabilmesi için yapılan bağış kampanyasına dünyaca ünlü yıldız Russel Crowe'dan destek geldi.

14.08.2020 15:28 - Son Güncelleme: 14.08.2020 15:29
Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası Le Chef için bağış!

Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası kafe, restoran, lokanta ve tarihi kliselerin de bulunduğu limana yakın Cımmeyze mahallesinde pek çok yerde ağır hasar meydana geldi. Mahalledeki dünyaca ünlü ancak mütevazı Lübnan geleneksel ev yemekleriyle tanınan Le Chef lokantası da bu patlamada büyük zarar gören yerlerden birisi olarak öne çıktı.

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Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası Le Chef için bağış!

Aktör Russel Crowe, internette restoranın kurtarılması ve yeniden açılması için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunduğunu sosyal medya hesabından doğruladı.

Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası Le Chef için bağış!

Crowe, 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü şef, yemek yazarı, televizyon programcısı Anthony Bourdain'in anısına bu bağışı yaptığını, "Hayatta olsaydı aynısını yapardı." ifadeleriyle duyurdu. Crowe, işletmeye geçmiş olsun dileklerini ve kısa zamanda eski günlerine kavuşma temennisini iletti.

Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası Le Chef için bağış!

Amerikalı Bourdain, 2018 yılında Le Chef'i ziyareti sonrasında "dolambaçsız, ev yemeği şeklindeki klasik tabaklarıyla efsanevi bir nokta" yorumunu yapmıştı. Türk yemek yazarı Vedat Milor da Beyrut'a yaptığı gezi sırasında bu lokantayı ziyaret ederek yemeklerin tadına bakmıştı.

Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası Le Chef için bağış!

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

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