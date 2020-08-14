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Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantası Le Chef için bağış!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Beyrut'ta meydana gelen patlama başkentte bulunan lokanta, cafe, restoran ve kiliselerin bulunduğu cadde de büyük hasara neden olurken, Beyrut'un sembol lokantası Le Chef de ağır hasar aldı. Le Chef'in yeniden açılabilmesi için yapılan bağış kampanyasına dünyaca ünlü yıldız Russel Crowe'dan destek geldi.

14.08.2020 15:28 - Son Güncelleme: 14.08.2020 15:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





