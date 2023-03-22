RTÜK’ten Kızılcık Şerbeti kararı: ’Kadın istismarı ve şiddet sahneleri’ nedeniyle ceza yağdı

Kanalın "18 Dakika" programında sunucu Merdan Yanardağ'ın, "Artık Türkiye'de gericiliği, siyasal İslamcılığı temsil eden AKP'dir. Demokratik güçlerin dışına düşen parti AKP'dir. Irkçı-faşizan bir parti ile işbirliği yapan AKP'dir" şeklindeki sözleri Tele 1'e yaptırım olarak döndü. Türkiye'deki demokratik yaşamın legal organı olan bir siyasi partinin iftira ve hakaretamiz bir üslupla karalanmasını eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendiren Üst Kurul, Yasa'nın 8. maddesinde geçen "Yayıncılık ilkeleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden Tele 1 hakkında idari para cezası kararı verdi.

"Orta Sayfa" programı nedeniyle FOX televizyonuna idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek Bilim" programında Celal Şengör'ün yayında dile getirdiği küfür sebebiyle RTÜK, yayıncı kanal hakkında idari para cezası kararı aldı.