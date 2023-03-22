Eda Ece'den olay pozlar! Buğrahan Tuncer'le evlilik arifesindeki Eda Ece'ye ilk yorum merhum Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan...
Eda Ece'den olay pozlar! Buğrahan Tuncer'le evlilik arifesindeki Eda Ece'ye ilk yorum merhum Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan... Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer bir dargın bir barışık sürdürdükleri 5 yıllık ilişkilerinde vuslata eriyor. Düğün detayları belli olan çiftten Eda Ece Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Eda Ece'den olay pozlar! Buğrahan Tuncer'le evlilik arifesindeki Eda Ece'ye ilk yorum merhum Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan...
Ünlü oyuncu Eda Ece ve Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldızı Buğrahan Tuncer'in düğün hazırlıkları son sürat devam ediyor. 20 Haziran'da nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başladı. Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer sonunda nikah masasına oturuyor.
Klas ve samimi bir düğün planlayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in konukları arasında televizyon dünyası ve spor camiası da olacak. Ece, kendi gelinliğini çok özenerek seçmiş.
HOLLYWOOD YILDIZLARI ONU İSTİYOR
Hürriyet'in haberine göre; Kendini Vakko Wedding'in usta ellerine teslim eden güzel oyuncu, tercihini bir Zuhair Murad tasarımından yana yapmış. Lübnanlı modacı Zuhair Murad, romantik gelinlik ve kırmızı halı tasarımlarıyla biliniyor. Örneğin ünlü Hollywood yıldızları Sofia Vergara, Rose Leslie ve Kaley Cuoco, evlenirken Murad tasarımı giyen isimlerden.