RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den flaş Youtube açıklaması: Spotify gibi ona da düzenleme getirilecek

RTÜK Başkanı olduğunuz günden beri yaşamınız nasıl değişti?

Bana büyük bir sorumluluk yükledi bu görev. Ateşten gömlek aynı zamanda. Vebal almadan izleyicilerimize en doğru yayınları izletmek için dengeli ve çok dikkatli kararlar almaya çalışıyoruz. Stresli bir koltuk ama işimi çok seviyorum. Ailem çok destek oluyor. Sadece bana yapılan haksız eleştirileri görünce çocuklarım üzülüyor.