RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den flaş Youtube açıklaması: Spotify gibi ona da düzenleme getirilecek
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, son zamanlarda herkesin tepkisini çeken Spotify'daki İslam düşümanlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda buludun. RTÜK Başkanı Şahin, Spotify'daki alçak içeriklere müdahale edildiğini söylerek Youtube'da da benzer içeriklerin olduğunu ve Youtube'a da düzenleme getirileceğini ifade etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, son zamanlarda herkesin tepkisini çeken Spotify'daki İslam düşümanlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda buludun. RTÜK Başkanı Şahin, Spotify'daki alçak içeriklere müdahale edildiğini söylerek Youtube'da da benzer içeriklerin olduğunu ve Youtube'a da düzenleme getirileceğini ifade etti.
RTÜK Başkanı olduğunuz günden beri yaşamınız nasıl değişti?
Bana büyük bir sorumluluk yükledi bu görev. Ateşten gömlek aynı zamanda. Vebal almadan izleyicilerimize en doğru yayınları izletmek için dengeli ve çok dikkatli kararlar almaya çalışıyoruz. Stresli bir koltuk ama işimi çok seviyorum. Ailem çok destek oluyor. Sadece bana yapılan haksız eleştirileri görünce çocuklarım üzülüyor.
Verilen cezalardan dolayı muhalif kesim sizin tarafsız olmadığınıza dair eleştirilerde bulunuyor...
Görevimi tarafsız ve özgürlükçü bir anlayışla yürütüyorum. Benim de bir siyasi görüşüm, kırmızı çizgilerim var ama tarafsız davrandığımı düşünüyorum. Net bir tavrımız var. 6112 sayılı kanunda geçen yayın ilkelerine aykırı davrananlara müeyyide uyguluyoruz. 'Tarafsız değil' algısını bazı mihraklar üretiyor
Bu tamamen yalandır. Kurallara uymayıp ceza alan bir kesim medya beni hedef gösteriyor. Mesela, bir haber kanalına verdiğim cezadan dolayı günlerce dezenformasyona maruz kaldım. Kurul tarafından aldığımız karardan dolayı da günlerce hedef gösterildim. Denetlediğimiz kanalda hakkımda yapılan haksız ithamlara cevap vermek zorunda kaldım. Orada yapılan yayınlardan dolayı da sosyal medyada linç edildim. Büyük haksızlık yapıldı bana.