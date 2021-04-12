Aynı gün farklı mekanlar...Rıza Kocaoğlu ve Merve Boluğur kameralara yakalanınca hakaret ettiler
Magazin gündeminden tuhaf davranışları ve bitmek tükenmek bilmeyen kahkahaları ile yerleşen Merve Boluğur ile 'Aliço' karakteriyle bilinen Rıza Kocaoğlu aynu gün farklı mekanda yakalanınca hakaretler savurdu. Sokağa çıkma yasağını umursamayan Merve Boluğur, görüntülenince "Size mi hesap vereceğim" diyerek tepki gösterdi. Bir mekanda saatlerce oturan Rıza Kocaoğlu da "Büyük iş mi çektiniz?" dedi. İki ünlünün bu tavırları "Pişkinler" dedirtti.
12.04.2021 06:57
- Son Güncelleme: 12.04.2021 06:57