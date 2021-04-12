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Aynı gün farklı mekanlar...Rıza Kocaoğlu ve Merve Boluğur kameralara yakalanınca hakaret ettiler

Magazin gündeminden tuhaf davranışları ve bitmek tükenmek bilmeyen kahkahaları ile yerleşen Merve Boluğur ile 'Aliço' karakteriyle bilinen Rıza Kocaoğlu aynu gün farklı mekanda yakalanınca hakaretler savurdu. Sokağa çıkma yasağını umursamayan Merve Boluğur, görüntülenince "Size mi hesap vereceğim" diyerek tepki gösterdi. Bir mekanda saatlerce oturan Rıza Kocaoğlu da "Büyük iş mi çektiniz?" dedi. İki ünlünün bu tavırları "Pişkinler" dedirtti.

12.04.2021 06:57 - Son Güncelleme: 12.04.2021 06:57
Aynı gün farklı mekanlar...Rıza Kocaoğlu ve Merve Boluğur kameralara yakalanınca hakaret ettiler

Magazin gündeminden tuhaf davranışları ve bitmek tükenmek bilmeyen kahkahaları ile yerleşen Merve Boluğur ile 'Aliço' karakteriyle bilinen Rıza Kocaoğlu aynu gün farklı mekanda yakalanınca hakaretler savurdu.

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Aynı gün farklı mekanlar...Rıza Kocaoğlu ve Merve Boluğur kameralara yakalanınca hakaret ettiler

Sokağa çıkma yasağını umursamayan Merve Boluğur, görüntülenince "Size mi hesap vereceğim" diyerek tepki gösterdi.

Aynı gün farklı mekanlar...Rıza Kocaoğlu ve Merve Boluğur kameralara yakalanınca hakaret ettiler

Bir mekanda saatlerce oturan Rıza Kocaoğlu da "Büyük iş mi çektiniz?" dedi. İki ünlünün bu tavırları "Pişkinler" dedirtti.

Aynı gün farklı mekanlar...Rıza Kocaoğlu ve Merve Boluğur kameralara yakalanınca hakaret ettiler

Devlet tüm gücüyle Coronavirüs'le mücadele ederken insanlara örnek olması gereken ünlü isimler, pişkin tavırlarıyla şaşırtıyor.

Aynı gün farklı mekanlar...Rıza Kocaoğlu ve Merve Boluğur kameralara yakalanınca hakaret ettiler

Hande Yener'in sahibi olduğu Zühtü isimli mekanda yasaklar hiçe sayılmış ve sabaha kadar süren eğlence "Pes" dedirtmişti. Dün de kendini bilmez ünlüler, işbaşındaydı.