Rol arkadaşıyla evlenen Begüm Topçu 2 de çocuk doğurdu! Deniz Yıldızı'nın fakir Banu'suydu! Bakın şimdi ne iş yapıyor! Mesleği...

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Deniz Yıldızı dizisiyla tanınan Begüm Topçu rol aldığı karakter ile ünlenmişti. 2009 yılında yayınlanan dizi 2015 yılında final yaptı. Dizideki büyük aşkı Melih'le gerçek hayatta hayatını birleştiren Topçu'nun son hali olay! 2014 yılında evlenen çiftin 2 çocukları bulunuyor. Dizinin yayından kaldırılmasının ardından kayıplara karışan çiftin son hali merak konusu oldu. Bakın ne iş yapıyorlar! Çift sosyal medya hesaplarından aktif paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak çocuklarıyla birlikte gezmeye çıkan çift sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...