44 yıl dile kolay! Cengiz Kurtoğlu’nun “Köyde Fadime sosyetede Fatoş” dediği eşine bakın! Gören dilini ısırdı! “Maşallah...”

Duyanlara Duymayanlara, Yorgun Yıllarım, Küllenen Aşk ve daha nicesi ile hafızalara kazınan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, hem başarılı kariyeri hem de örnek evliliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Kurtoğlu, şimdi ise gözlerden uzak tuttuğu eşiyle gündeme geldi. Sanatçının "Köyde Fadime sosyetede Fatoş" dediği eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte Cengiz Kurtoğlu'nun 44 yıllık eşi...