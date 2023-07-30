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44 yıl dile kolay! Cengiz Kurtoğlu’nun “Köyde Fadime sosyetede Fatoş” dediği eşine bakın! Gören dilini ısırdı! “Maşallah...”

Duyanlara Duymayanlara, Yorgun Yıllarım, Küllenen Aşk ve daha nicesi ile hafızalara kazınan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, hem başarılı kariyeri hem de örnek evliliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Kurtoğlu, şimdi ise gözlerden uzak tuttuğu eşiyle gündeme geldi. Sanatçının "Köyde Fadime sosyetede Fatoş" dediği eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte Cengiz Kurtoğlu'nun 44 yıllık eşi...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 14:35 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 14:41
44 yıl dile kolay! Cengiz Kurtoğlu’nun “Köyde Fadime sosyetede Fatoş” dediği eşine bakın! Gören dilini ısırdı! “Maşallah...” 1

Sanat hayatında neredeyse 40 yılı deviren Cengiz Kurtoğlu, hem başarılı kariyeri hem de örnek evliliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

44 yıl dile kolay! Cengiz Kurtoğlu’nun “Köyde Fadime sosyetede Fatoş” dediği eşine bakın! Gören dilini ısırdı! “Maşallah...” 2

1978'de büyük aşkı Fadime Kurtoğlu ile evlenen ve o günden bu yana mutlu bir evlilik sürdüren sanatçı, verdiği bir röportajda eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

44 yıl dile kolay! Cengiz Kurtoğlu’nun “Köyde Fadime sosyetede Fatoş” dediği eşine bakın! Gören dilini ısırdı! “Maşallah...” 3

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kurtoğlu, eşine köyde Faadime, pazarda Fatma, sosyetede Fatoş diye seslendiğini söyledi.

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