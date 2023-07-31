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Yağmur Atacan’la 15 yıl önce dünya evine girmişti! 60’lık Seda Sayan’ın Pınar Altuğ’a yaptığı yorum olay oldu! “Sen çok iyisin Pınar’ım ama kocan...”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yerini aldı. Sayan'ın Pınar Altuğ'a geçen yıl yaptığı bir yorum tekrar gündeme gelerek sosyal medyada yeni bir akıma çanak tuttu. Sosyal medyayı kasıp kavuran yorumla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte Seda Sayan'ın "Sen çok iyisin Pınar'ım" diye başlayan yorumu ve ardından yapılan paylaşımlar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 16:32 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 16:32
Yağmur Atacan’la 15 yıl önce dünya evine girmişti! 60’lık Seda Sayan’ın Pınar Altuğ’a yaptığı yorum olay oldu! “Sen çok iyisin Pınar’ım ama kocan...” 1

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile yayınladığı romantik pozların yanı sıra arkadaşlarına yaptığı yorumlarla da sık sık adından söz ettirmişti.

Yağmur Atacan’la 15 yıl önce dünya evine girmişti! 60’lık Seda Sayan’ın Pınar Altuğ’a yaptığı yorum olay oldu! “Sen çok iyisin Pınar’ım ama kocan...” 2

Sayan, eşi Çağlar Ökten ile yayınladığı romantik pozların yanı sıra arkadaşlarına yaptığı yorumlarla da adından bolca söz ettirdi.

Yağmur Atacan’la 15 yıl önce dünya evine girmişti! 60’lık Seda Sayan’ın Pınar Altuğ’a yaptığı yorum olay oldu! “Sen çok iyisin Pınar’ım ama kocan...” 3

Ünlü isim son olarak oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la verdiği bir poz yaptığı yorumla gündeme geldi.

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