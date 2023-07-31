Yağmur Atacan’la 15 yıl önce dünya evine girmişti! 60’lık Seda Sayan’ın Pınar Altuğ’a yaptığı yorum olay oldu! “Sen çok iyisin Pınar’ım ama kocan...”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yerini aldı. Sayan'ın Pınar Altuğ'a geçen yıl yaptığı bir yorum tekrar gündeme gelerek sosyal medyada yeni bir akıma çanak tuttu. Sosyal medyayı kasıp kavuran yorumla ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte Seda Sayan'ın "Sen çok iyisin Pınar'ım" diye başlayan yorumu ve ardından yapılan paylaşımlar...