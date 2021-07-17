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Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! ‘Deniz kızı’ yorumları havada uçuştu paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! Ulaş Kıyak ile aile arasında sade bir törenle nişanlanan ünlü oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatil sezonunu açan güzel oyuncu, deniz altında verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı. Binlerce beğeni alan paylaşımda takipçileri Rojda Demirer için 'deniz kızı' benzetmesi yaptı. Ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında ise nişanlısı Ulaş Kıyak ile verdiği tatil pozunu yayınladı. Demirer'in bu paylaşımı da deniz altı pozları kadar çok konuşuldu. İşte Rojda Demirer'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

17.07.2021 00:29 - Son Güncelleme: 17.07.2021 00:54
Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! ‘Deniz kızı’ yorumları havada uçuştu paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! Ulaş Kıyak ile aile arasında sade bir törenle nişanlanan ünlü oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! ‘Deniz kızı’ yorumları havada uçuştu paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatil sezonunu açtı ve deniz altında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! ‘Deniz kızı’ yorumları havada uçuştu paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! ‘Deniz kızı’ yorumları havada uçuştu paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Ünlü oyuncunun fit hali takipçilerinden tam not alırken, Rojda Demirer için 'deniz kızı' benzetmesi yapıldı.

Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! ‘Deniz kızı’ yorumları havada uçuştu paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti

Ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında ise nişanlısı Ulaş Kıyak ile verdiği tatil pozunu yayınladı. Demirer'in bu paylaşımı da deniz altı pozları kadar çok konuşuldu.