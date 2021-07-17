Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! ‘Deniz kızı’ yorumları havada uçuştu paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti
Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! Ulaş Kıyak ile aile arasında sade bir törenle nişanlanan ünlü oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatil sezonunu açan güzel oyuncu, deniz altında verdiği pozlarla kendine hayran bıraktı. Binlerce beğeni alan paylaşımda takipçileri Rojda Demirer için 'deniz kızı' benzetmesi yaptı. Ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında ise nişanlısı Ulaş Kıyak ile verdiği tatil pozunu yayınladı. Demirer'in bu paylaşımı da deniz altı pozları kadar çok konuşuldu. İşte Rojda Demirer'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
17.07.2021 00:29
- Son Güncelleme: 17.07.2021 00:54
Rojda Demirer deniz altında şov yaptı! Ulaş Kıyak ile aile arasında sade bir törenle nişanlanan ünlü oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncunun fit hali takipçilerinden tam not alırken, Rojda Demirer için 'deniz kızı' benzetmesi yapıldı.
Ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında ise nişanlısı Ulaş Kıyak ile verdiği tatil pozunu yayınladı. Demirer'in bu paylaşımı da deniz altı pozları kadar çok konuşuldu.