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Tek kelimeyle 'İğrenç' Ajdar skandal açıklamalarına devam ediyor "Hayatıma giren kadın ayağımı yalasın" Bu sözler saç baş yoldurur

Tüm Türkiye'nin Popstar adlı yarışma programından tanıdığı Ajdar, Popstar'dan çıkan tek ünlü oldu belki de... Yarışmada yüzü gülmese de ilginç ve hal tavırları onu ünlü yaptı. Sonrasında Nane Nane, Çikita Muz, Şahdamar gibi şarkılar çıkaran Ajdar Anık şimdilerde gerek sosyal medya paylaşımları, gerekse sahneleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne almak için istediği ücretle gündeme gelen Ajdar bu kez canlı yayında yaptığı 'iğrenç' açıklamayla gündemde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 16:52 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 16:52
Tek kelimeyle ’İğrenç’ Ajdar skandal açıklamalarına devam ediyor Hayatıma giren kadın ayağımı yalasın Bu sözler saç baş yoldurur 1

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak gündemden düşmüyor.

Tek kelimeyle ’İğrenç’ Ajdar skandal açıklamalarına devam ediyor Hayatıma giren kadın ayağımı yalasın Bu sözler saç baş yoldurur 2

Çikita Muz şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ajdar, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

Tek kelimeyle ’İğrenç’ Ajdar skandal açıklamalarına devam ediyor Hayatıma giren kadın ayağımı yalasın Bu sözler saç baş yoldurur 3

Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına çıkmak için 1 milyon euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez Beylikdüzü'nde bir mekanın açılışına katılmak için euro üzerinden ücret talep etmişti.

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