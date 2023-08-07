Tek kelimeyle 'İğrenç' Ajdar skandal açıklamalarına devam ediyor "Hayatıma giren kadın ayağımı yalasın" Bu sözler saç baş yoldurur

Tüm Türkiye'nin Popstar adlı yarışma programından tanıdığı Ajdar, Popstar'dan çıkan tek ünlü oldu belki de... Yarışmada yüzü gülmese de ilginç ve hal tavırları onu ünlü yaptı. Sonrasında Nane Nane, Çikita Muz, Şahdamar gibi şarkılar çıkaran Ajdar Anık şimdilerde gerek sosyal medya paylaşımları, gerekse sahneleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne almak için istediği ücretle gündeme gelen Ajdar bu kez canlı yayında yaptığı 'iğrenç' açıklamayla gündemde. İşte detaylar...