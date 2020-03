Robert De Niro’dan koronavirüs mesajı: Durdurmak zorundayız!

ROBERT DE NİRO KİMDİR?

Sanatkar bir aileden gelen Robert De Niro, 17 Ağustos 1943 tarihinde New York'da doğdu. Annesi Virginia Admiral bir ressam, babası Robert ise hem bir ressam hem de şairdi. Robert De Niro'nun çocukluğu özgür ve yalnız geçti. New York'daki İtalyan mahallesinde, sıskalığından dolayı "Bobby Milk" diye bilinirdi. Utangaç bir çocuk olan De Niro, romanları her zaman arkadaşlara tercih etti. Bu ürkekliğini 10 yaşında rol aldığı Wizard of Oz oyununda, aslan karakterini oynayarak yendi. Çocukluğunun büyük bölümünü sokaklarda geçen Robert De Niro'nun ilk oyunculuk deneyimi 16 yaşında oynadığı Chekhov'un The Bear filmi oldu. O zamandan itibaren 15 yıl boyunca lokantalarda ve ufak sahnelerde oyunlar oynadı.