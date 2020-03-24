Robert De Niro’dan koronavirüs mesajı: Durdurmak zorundayız!
Hollywood'un efsane ismi Robert De Niro, corona virüsü salgını ile ilgili bir video çekti ve takipçilerini uyardı. Corona virüse karşı savaşın yalnızca birlik olarak başarılabileceğini söyleyen De Niro, herkesin evde kalmasını istedi. 76 yaşındaki efsane oyuncu Robert De Niro, koronavirüs salgını için bakın neler söyledi...
ROBERT DE NİRO KİMDİR?
Sanatkar bir aileden gelen Robert De Niro, 17 Ağustos 1943 tarihinde New York'da doğdu. Annesi Virginia Admiral bir ressam, babası Robert ise hem bir ressam hem de şairdi. Robert De Niro'nun çocukluğu özgür ve yalnız geçti. New York'daki İtalyan mahallesinde, sıskalığından dolayı "Bobby Milk" diye bilinirdi. Utangaç bir çocuk olan De Niro, romanları her zaman arkadaşlara tercih etti. Bu ürkekliğini 10 yaşında rol aldığı Wizard of Oz oyununda, aslan karakterini oynayarak yendi. Çocukluğunun büyük bölümünü sokaklarda geçen Robert De Niro'nun ilk oyunculuk deneyimi 16 yaşında oynadığı Chekhov'un The Bear filmi oldu. O zamandan itibaren 15 yıl boyunca lokantalarda ve ufak sahnelerde oyunlar oynadı.
Robert De Niro'nun ilk sinema projesi The Wedding Party adlı film oldu. Film, Brian De Palma tarafından çekilmesi nedeniyle oldukça önemlidir. 1963'te çekilen film 1969'a kadar gösterime girmedi. Sonraki iki filmi yine De Palma'nın Greetings ve Hi, Mom! adlı filmleriydi. 1973 yılına gelindiğinde artık De Niro tamamen Hollywood'a girmeye karar verdi.
Ölümcül bir hastalığı olan beyzbol oyuncusunu canlandırdığı Bang the Drum Slowly ona, New York Film eleştirmenleri "En iyi oyuncu" ödülünü kazandırdı. Aynı yıl De Niro, Martin Scorsese'nin Mean Streets filminde rol aldı. İlerleyen yıllarda bu ikili Taxi Driver (Taksi Şöförü), Raging Bull (Kızgın Boğa) ve GoodFellas (Sıkı Dostlar) da dahil olmak üzere toplam 6 defa bir araya geleceklerdi.
1974'de Francis Ford Coppola'nın The Godfather 2 filmi De Niro'yu bir süperstar statüsüne ulaştırdı. Bu filmdeki genç Vito Corleone rolüyle yardımcı aktör dalında oskar ödülünün sahibi oldu ve ona yeni Marlon Brando gibi yakıştırılmalar yapılmasını sağladı. Raging Bull (Kızgın Boğa) da Jake La Motta karakteri için 30 kilo alarak rolü için herşeyi yapacağını gösterdi. Bu rolüyle de en iyi erkek oyuncu dalında Oskar ödülünün sahibi oldu.
1976'da Diahnne Abbott adlı aktrisle evlendi ve Raphael adında bir çocuğu oldu. Evliliğinden yıllar sonra 1988 yılında ayrıldı. De Niro'nun eski kız arkadaşı Toukie Smith'den ikiz ve eski karısı Diahnne Abbot'dan bir kızı ve oğlu var. 1997yılında Grace Hightower ile gizlice evlendi.