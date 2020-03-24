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Mesut Özil ve hamile eşi Amine Gülşe'yi koronavirüs ayırdı! Bakın ne yaptılar...

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüse yakalamasının ardından takım arkadaşlarıyla birlikte karantinaya giren Mesut Özil, süresini doldurup Londra'daki evine döndü. 31 yaşındaki Mesut Özil'in hamile eşi Amine Gülşe'yi korumak için bir dizi önlem aldığı öğrenildi. İkili sosyal mesafeyi korumak için bakın ne yaptı!

24.03.2020 12:26 - Son Güncelleme: 24.03.2020 12:43
Mesut Özil ve hamile eşi Amine Gülşe'yi koronavirüs ayırdı! Bakın ne yaptılar...

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantina altına almıştı.

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Mesut Özil ve hamile eşi Amine Gülşe'yi koronavirüs ayırdı! Bakın ne yaptılar...

Karantinaya giren Mesut Özil, bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan oyuncu eşi Amine Gülşe'den uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.

Mesut Özil ve hamile eşi Amine Gülşe'yi koronavirüs ayırdı! Bakın ne yaptılar...

EVİNİ TEMİZLETTİ

31 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm testlerini yaptırdı. Evini dezenfekte ettiren Özil, hamile olan eşiyle ise sosyal mesafesini korumak için de çok titiz davranıyor.

Mesut Özil ve hamile eşi Amine Gülşe'yi koronavirüs ayırdı! Bakın ne yaptılar...

ODALAR AYRILDI

Özil, 26 yaşındaki eşiyle ayrı odalarda yatarken ikili, sadece gün içerisinde birlikte bahçe keyfi yapıyor.

Mesut Özil ve hamile eşi Amine Gülşe'yi koronavirüs ayırdı! Bakın ne yaptılar...

Özil ile Gülşe, bir yandan koronavirüs endişesi yaşarken diğer yandan da anne-baba olmak için büyük heyecan taşıyor.

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